Sorteggi Europa League: urna poco fortunata per Roma e Milan

A Nyon si sono appena conclusi i sorteggi d’Europa League per le due squadre italiane ancora impegnate nella competizione. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale verso la finale di Danzica non sono stati troppo fortunati per le due italiane. La Roma di Fonseca pesca lo Shakhtar Donetsk, avversario ostico che ha reso la vita difficile all’Inter nel girone di Champions League. Pioli invece non poteva aver esito peggiore dall’urna: sarà Milan-Manchester United. L’andata è in programma l’11 marzo, il ritorno il 18. Di seguito il sorteggio completo.

Ajax (OLA) – Young Boys (SVI)

Dynamo Kiev (UCR) – Villarreal (SPA)

ROMA (ITA) – Shakhtar Donetsk (UCR)

Arsenal (ING) – Olympiacos (GRE)

Dinamo Zagabria (CRO) – Tottenham (ING)

Manchester United (ING) – MILAN (ITA)

Slavia Praga (CZE) – Rangers (SCO)

Granada (SPA) – Molde (NOR)