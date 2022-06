Sorteggi in Conference League: ecco tutti i gruppi del secondo turno

Quest’oggi, a Nyon, si è svolto il sorteggio del secondo turno dei preliminari di UEFA Conference League. Come già annunciato più volte, il round di qualificazione è diviso in due parti: il percorso campioni (con 13 squadre provenienti dai turni di Champions League) e il percorso principale (con 90 squadre suddivise in nove gironi differenti). Ancora, non è niente che consideri la Fiorentina, il quale sorteggio direttamente interessato si svolgerà il 2 agosto. Le gare del primo turno di qualificazione si svolgeranno il 7 e il 14 luglio; quelle del secondo turno, invece, il 21 e il 28 luglio.

Di seguito, ecco riportati tutti i sorteggi e i gruppi:

Percorso campioni

Gruppo 1

La Fiorita (SMR) / Inter Club d’Escaldes (AND) – Ballkani (KOS) / Žalgiris (LTU)

Malmö FF (SWE) / vincitrice turno preliminare – The New Saints FC (WAL) / Linfield (NIR)

Ludogorets (BUL) / Sutjeska (MNE) – Bodø/Glimt (NOR) / KÍ (FRO)

Gruppo 2

Shamrock Rovers (IRL) / Hibernians (MLT) – Levadia Tallinn (EST) / Víkingur Reykjavík (ISL)

Diddeleng (LUX) / Tirana (ALB) – Zrinjski (BIH) / Sheriff (MDA)

Lech Poznań (POL) / Qarabağ (AZE) – Slovan Bratislava (SVK) / Dinamo Batumi (GEO)

Gruppo 3

Pyunik (ARM) / CFR Cluj (ROU) – finalista turno preliminare

Tobol Kostanay (KAZ) / Ferencváros (HUN) – Shkupi (MKD) / Lincoln Red Imps (GIB)

Percorso principale

Gruppo 1

Gzira United (MLT) / Atlètic Club d’Escaldes (AND) – Radnicki (SRB)

Gomel (BLR) – Aris Thessaloniki (GRE)

Botev Plovdiv (BUL) – APOEL (CYP)

Fehérvár (HUN) – Gabala (AZE)

İstanbul Başakşehir (TUR) – Maccabi Netanya (ISR)

Gruppo 2

Aris Limassol (CYP) – Neftçi (AZE)

Velež (BIH) – Alashkert (ARM) / Hamrun Spartans (MLT)

Saburtalo (GEO) / Partizani (ALB) – FCSB (ROU)

CSKA-Sofia (BUL) – Makedonija GP Skopje (MKD)

Hapoel Beer-Sheva (ISR) – Dinamo Minsk (BLR) / Dečić (MNE)

Gruppo 3

PFC Zire (AZE) – Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Vllaznia (ALB) – Universitatea Craiova (ROU)

Ararat-Armenia (ARM) – Dinamo Tbilisi (GEO) / Paide Linnameeskond (EST)

Kairat Almaty (KAZ) – Kisvarda (HUN)

BATE Borisov (BLR) – Konyaspor (TUR)

Gruppo 4

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (ROU) – NK Olimpija Ljubljana (SVN) / Differdange (LUX)

Kyzylzhar Petropavlovsk (KAZ) – Osijek (CRO)

Liepāja (LVA) / Gjilani (KOS) – Young Boys (SUI)

Rapid Wien (AUT) – Lechia Gdańsk (POL) / Akademija Pandev (MKD)

Flora Tallinn (EST) / Seinäjoki (FIN) – Lillestrøm (NOR)

Gruppo 5

Breidablik (ISL) / Santa Coloma (AND) – FK Budućnost Podgorica (MNE) / Llapi (KOS)

Saint Patrick’s Athletic (IRL) – Sfintul Gheorghe (MDA) / Mura (SVN)

Larne (NIR) / St Joseph’s (GIB) – Slavia Praha (CZE)

Spartak Trnava (SVK) – HB Tórshavn (FRO) / Newtown (WAL)

Sūduva (LTU) – Viborg (DEN)

Gruppo 6

Víkingur (FRO) / Europa (GIB) – Dunajská Streda (SVK) / Cliftonville (NIR)

Pogoń Szczecin (POL) / KR Reykjavík (ISL) – Brøndby (DEN)

Tre Penne (SMR) / Tuzla City (BIH) – AZ (NED)

Motherwell (SCO) – Bala Town (WAL) / Sligo Rovers (IRL)

Molde (NOR) – Elfsborg (SWE)

Gruppo 7

Koper (SVN) vs Vaduz (LIE)

Borac Banja Luka (BIH) / B36 Tórshavn (FRO) – Tre Fiori (SMR) / Fola Esch (LUX)

Ružomberok (SVK) / Kauno Žalgiris (LTU) – Derry City (IRL) / Riga (LVA)

Basel (SUI) – Magpies (GIB) / Crusaders (NIR)

Royal Antwerp (BEL) – Inter Turku (FIN) / Drita (KOS)

Gruppo 8

Floriana (MLT) / Petrocub-Hincesti (MDA) – Laçi (ALB) / Iskra Danilovgrad (MNE)

Racing FC Union Luxembourg (LUX) – Čukarički (SRB)

Levski Sofia (BUL) – PAOK (GRE)

Vitória SC (POR) – Puskás Akadémia (HUN)

Rijeka (CRO) – Djurgårdens (SWE)

Gruppo 9

AIK (SWE) – Vorskla Poltava (UKR)

Valmiera (LVA) – Shkëndija (MKD) / Ararat Yerevan (ARM)

Raków Czestochowa (POL) v- Astana (KAZ)

KuPS Kuopio (FIN) / Dila Gori (GEO) – Panevezys (LTU) / Milsami Orhei (MDA)

Sparta Praha (CZE) – Viking (NOR)