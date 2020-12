Sorteggio Champions League: Alla Lazio non poteva andare peggio, abbinamento durissimo anche per l’Atalanta. Avversario abbordabile per la Juventus

Le tre italiane rimaste in corsa per la Champions League hanno conosciuto le loro avversarie negli ottavi di finale della competizione.

Il sorteggio non è stato certamente benevolo per la Lazio che ha pescato nientemeno che il Bayern Monaco campione d’Europa in carica e che affronterà in casa nella gara d’andata.

Male è andata anche all’Atalanta che dovrà vedersela con il Real Madrid, con andata a Bergamo.

La Juventus invece è stata accoppiata con il Porto che ospiterà nel match di ritorno.

Ecco tutti gli abbinamenti:

Monchengladbach-Manchester City

Lazio-Bayern Monaco

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

Porto-Juventus

Barcellona-Paris Saint Germain

Siviglia-Borussia Dortmund

Atalanta-Real Madrid