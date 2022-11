Sorteggio di Conference League: nessuno dei vertici societari era a Nyon per rappresentare la Fiorentina

Come vi abbiamo raccontato, quest’oggi la Fiorentina ha scoperto il suo avversario nei playoff di Conference League. La squadra di Italiano affronterà i portoghesi dello Sporting Braga, in un doppio confronto (il ritorno a Firenze) con in palio un posto agli ottavi di finale.

Tuttavia, alla cerimonia dei sorteggi tenutasi a Nyon non era presente nessun vertice della Fiorentina. Joe Barone era impegnato questo pomeriggio a Milano per l’Assemblea della Lega Calcio (qui le sue parole), ma resta comunque insolito che nessun altro membro di spicco della società si sia recato a Nyon per rappresentare la Fiorentina. Presenti invece i preposti UEFA Edoardo Miano e Fabrizio Sanna.