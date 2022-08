Sospiro di sollievo per Nico Gonzalez: per lui ‘solo’ un problema all’anca e con la Cremonese…

Un sospiro di sollievo quello del post gara per Nico Gonzalez, uscito dopo una mezzoretta nell’amichevole col Betis di stasera: non un problema muscolare come sembrava ma, come riportato da Radio Bruno, un riacutizzarsi di una botta precedente all’anca. Un cambio di prudenza dunque per Italiano che lo ha preservato per la sfida con la Cremonese. L’argentino dovrebbe quindi recuperare senza troppi problemi per la prima di campionato.