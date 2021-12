Sospiro di sollievo per Pulgar: L’ipotesi per il ritorno

La paura è stata tanta, ma nella giornata di ieri Erick Pulgar ha potuto tirare un sospiro di sollievo. La botta rimediata dal centrocampista della Fiorentina contro il Benevento non sembra aver lasciato il segno. Il cileno ha riportato soltanto una forte contusione, anche se sullo stesso piede che a metà ottobre lo aveva costretto allo stop per una distorsione di secondo grado con interessamento capsulo-ligamentoso.

Le sue condizioni saranno monitorate con attenzione fin dalle prossime ore, ma la sensazione è che presto possa tornare in campo. Pare difficile, però, che possa essere a disposizione già in vista della sfida col Sassuolo: si dovrà valutare, eventualmente, l’opportunità di portarlo a Verona per l’ultima sfida di questo 2021. In caso contrario, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, Pulgar tornerà direttamente nel 2022.