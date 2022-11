Sottil alza bandiera bianca: La Fiorentina ricerca un esterno sul mercato. C’è Boga ma non solo

Alla fine Riccardo Sottil ha dovuto alzare bandiera bianca. L’esterno della Fiorentina, tormentato da un problema alla schiena causato da un’ernia al disco, ha scelto di finire sotto i ferri e ieri è stato operato presso gli studi torinesi del neurochirurgo Franco Benech. Lo stop per il giocatore viola sarà di cinque settimane, ha fatto sapere il club, poi potrà riiniziare ad allenarsi.

Intanto, sugli esterni, la Fiorentina si lecca le ferite con Sottil KO e Gonzalez tormentato da problemi di ogni tipo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, adesso la società di Commisso è alla ricerca di un giocatore nel ruolo da reperire sul mercato. Ci sono Boga dell’Atalanta (dato in uscita da Bergamo dopo le sole 6 presenze in stagione e diventato un assistito del procuratore Fali Ramadani) e Orsolini del Bologna, già trattato dal ds Pradè due estati fa, come prime opzioni.