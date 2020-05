Sottil: “Avrei voluto giocare con Baggio. Il mio esordio in prima squadra è stata un’emozione fortissima”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil si è raccontato ai profili social della società viola rievocando alcuni ricordi della sua esperienza con la maglia gigliata: “Sono molto contento di essere tornato ad allenarmi, è stato bellissimo tornare sul terreno di gioco con la squadra. Nel periodo di lockdown ho imparato i valore veri della vita, sopratutto quello della famiglia e il poter stare insieme ai miei genitori e mio fratello, mi era mancata da un po’. Un giocatore della Fiorentina del passato con il quale avrei voluto giocare è Roberto Baggio. Che consiglierei a un giovane attaccante? Di specializzarsi nei movimenti d’area, vero e proprio habitat di un attaccante e dove quest’ultimo ha maggior probabilità di far gol. Nel mio ruolo conta più la fisicità e la tecnica che la tattica, dati i tanti uno contro uno e le ripetute accelerazioni. Ho tanti grandi momenti che mi legano al settore giovanile della Fiorentina, anche se devo dire che il più bello è il gol nella semifinale scudetto contro la Juventus. Io ho esordito in prima squadra a Marassi contro la Sampdoria, neanche il tempo di scaldarmi che entrai subito in campo, è stata un’emozione fortissima. Il mio coro preferito della Fiesole è “Bombe nell’aria”. Mando un abbraccio ai tifosi, sperando di poter tornare a gioire il più presto possibile tutti insieme”.