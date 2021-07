Sottil: “Bellissimo tornare alla Fiorentina, ho voglia di esultare sotto la Fiesole. Italiano è un bel martello, il mio ruolo…”

Riccardo Sottil, esterno d’attacco della Fiorentina, ha parlato dal palco del Viola Village a Moena.

Queste le sue parole: “Il mio ruolo è sempre stato l’esterno, anche se con qualche allenatore ho ricoperto altre posizioni. Rientrare alla Fiorentina è stato bellissimo, sono stato tanti anni a Firenze e tornare è una bella cosa. Tempo libero? Tanta musica, io sono in camera con Saponara e faccio il deejay: qualunque cosa metto, gli va bene. Mi confronto con mio papà, ma ora è al lavoro con l’Ascoli e non ha molto tempo per darmi consigli: tra l’altro ci troveremo contro in Coppa Italia.

Continua così Sottil: “Ho tanta voglia di esultare sotto la Fiesole, anche perché non ho mai fatto un gol sotto la curva. Fascia preferita? Preferisco giocare più sulla sinistra che sulla destra. Il mister è un bel martello, ci vuole inculcare i suoi concetti. Già in questi giorni la squadra sta prendendo forma e stiamo cominciando a giocare a calcio, cosa che è mancata negli ultimi anni. Numero di maglia? Non ci ho ancora pensato, ho vari numeri in testa ma si vedrà più avanti”.