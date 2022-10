Sottil come stai? L’unico che fa preoccupare Italiano

La Fiorentina ha ripreso ad allenarsi già ieri, anche perché domani sarà nuovamente in campo per la Conference League.

In vista dell’appuntamento con gli Hearts, restano ancora da valutare le condizioni di Riccardo Sottil che è fuori dalla sfida contro il Verona del 18 settembre scorso.

Il club viola dovrebbe comunicare oggi qualcosa su di lui; lo farà in corrispondenza della diramazione della lista dei convocati per la sfida contro gli scozzesi. Tutto il resto del gruppo dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Italiano che quindi potrà scegliere in piena libertà.