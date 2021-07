Sottil è cresciuto abbastanza per giocare nell’attacco della Fiorentina? Intanto se segna gol così… VIDEO

Per qualche settimana si era temuto che la Fiorentina volesse quasi lasciarlo al Cagliari, ma poi è arrivato il controriscatto e così Riccardo Sottil è pronto a giocarsi nuovamente le sue carte in maglia viola: sarà il terzo tentativo, dopo il primo da giovanissimo sotto la guida di Pioli (che lo fece debuttare) e quello più concreto nel 2019 con il secondo Montella. Stavolta però il calciatore che è tornato agli ordini di Italiano ha 22 anni, un anno da buon protagonista in A e anche l’esperienza con l’Under 21 nella fase finale dell’Europeo di categoria. Per il momento il terzo titolare nelle gerarchie resta lui (insieme a Vlahovic e Gonzalez), in attesa di valutazioni che potrebbero portare anche a nuovi arrivi in quella zona. Sottil però è partito decisamente forte per convincere tutti, se poi segna gol come quello di ieri…