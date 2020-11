Sottil e la consacrazione in Sardegna: la Fiorentina tiene d’occhio la sua pianticella per il futuro

In terra sarda c’è un giocatore di proprietà della Fiorentina che sta crescendo in modo progressivo e fornendo prove di qualità per la sua attuale squadra. Si tratta del giovane esterno d’attacco Riccardo Sottil, il quale con la maglia del Cagliari sta dando sfoggio di quanto visto gli scorsi anni tra le fila della primavera viola. Dopo una stagione di prova in prima squadra con i gigliati, nella quale ha esordito in Serie A senza però mai potersi giocare con continuità, il figlio d’arte ha trovato l’ambiente ideale per dimostrare di che pasta è fatto. Ha smentito anche chi lo additava di non essere ancora pronto per la massima serie. Sottil invece in questo campionato ci può stare eccome, e lo dimostrano il primo gol siglato in Serie A la scorsa domenica, l’assist per il gol di Joao Pedro ieri contro il Bologna e le belle giocate viste nel tridente d’attacco con l’ex viola Simeone imbastito da Di Francesco.

Va ricordato che in futuro la Fiorentina potrà esercitare il controriscatto per lui in futuro. Per adesso è però costretta ad assistere alla sua crescita senza però potersela godere. Chissà che, data la partenza di Chiesa a fine mercato, non avrebbe fatto comodo al tecnico della Fiorentina Beppe Iachini per la sua dirompenza. Riteniamo sicuramente di si, ma la garanzia di un posto da titolare fisso Sottil l’ha trovata in rossoblù. La crescita mostrata fino ad ora non può che essere una buona notizia in ottica futura per il club viola.