Sottil e un ritorno in viola sempre più probabile. Può essere lui uno dei jolly di Gattuso?

Resta ancora da decifrare il destino dell’esterno sinistro della Fiorentina Riccardo Sottil. Il classe ’99 è ancora legato al Cagliari che, dopo averlo avuto un anno in prestito, ha un’opzione d’acquisto a 11 milioni di euro. Ma i viola possono esercitare il contro riscatto fissato a 13,5, e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione questa possibilità sembra essere più concreta che mai. Il giocatore adesso è concentrato sull’Europeo Under 21, e ogni decisione verrà presa una volta concluso il torneo. Il suo profilo sembra rientrare nei piani del neo-tecnico viola Rino Gattuso, che anche a Napoli ha fatto un grande lavoro nell’esaltare le caratteristiche delle ali offensive, come ad esempio Politano e Lozano. La corsa, le attitudini alla fase offensiva, il dribbling sono sicuramente qualità importanti per una squadra che deve essere improntata per avere più soluzioni d’attacco.

Nonostante il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi tutto il girone di ritorno con la maglia rossoblù, Sottil ha mostrato, quando ha avuto l’occasione, tutto il suo potenziale e di avere ancora grandi margini di crescita. Questo non vuol dire che il giovane giocatore possa essere subito titolare con la maglia viola in un ipotetico tridente d’attacco, ma sicuramente rappresenterebbe una risorsa in più e fondamentale per gestire energie e cambiamenti tattici a gara in corso. Anche in questo caso Gattuso si è dimostrato più volte saggio nella precedente esperienza partenopea concedendo opportunità agli elementi in rosa cambiando spesso formazione e disposizione in campo. Sottil potrebbe essere l’asso nella manica di “Ringhio”, e un valore aggiunto per la Fiorentina che deve tornare a giocare un gioco spumeggiante, veloce e funambolico, aggettivo quest’ultimo che calza a pennello all’esterno figlio d’arte.