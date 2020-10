Sottil fa finalmente l’esterno offensivo e… arriva il suo primo gol in Serie A

Spettacolo alla Sardegna Arena nel lunch match delle 12,30: a fine primo tempo infatti il Cagliari è avanti per 3-2 sul Crotone e la terza rete dei sardi l’ha firmata Riccardo Sottil. L’ex calciatore della Fiorentina viene utilizzato da Di Francesco in posizione di esterno offensivo, nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1, ma certamente non da tornante o esterno a cinque come la scorsa stagione a Firenze. Una differenza sostanziale per chi oltretutto, ha passato una vita a fare l’ala o comunque l’attaccante esterno nel settore giovanile. Per la cronaca la rete è arrivata di testa, su cross di Zappa, grazie ad un inserimento a rimorchio a supporto dell’azione. Non dimentichiamo che se il Cagliari lo riscatterà, la Fiorentina poi dovrà sborsare una doppia cifra per riportarlo a casa.

0 0 vote Article Rating