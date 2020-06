Sottil: “Farò di tutto per poter giocare con la Nazionale. Dalle Mura può diventare un giocatore importante”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato al Corriere dello Sport – Stadio. Di seguito una parte della sua lunga intervista

Sulla gestione dei giovani da parte della Fiorentina ha detto: “La società viola ha dimostrato di saper valorizzare il lavoro dei propri giovani. Adesso tocca a me. Lavoro ogni giorno per dimostrare quello che valgo e farlo per la maglia viola è un onore”

E sulla Nazionale: “In Under21 è stata un’emozione incredibile segnare. Vittoria degli Europei? Abbiamo un gruppo con grandi qualità, ce la giocheremo. Per noi è importante sapere che Mancini guarda molto ai giovani. Leggere i suoi complimenti mi ha fatto grande piacere. Farò di tutto per coronare il mio sogno di giocare per la Nazionale maggiore.

Sul suo compagno di squadra Dalle Mura: “Ha qualità non indifferenti e la sua presenza nelle file della Nazionale giovanile lo dimostra. Può diventare un giocatore importante”.

Su suo padre: “Potermi confrontare con una persona che ha già fatto un certo tipo di percorso per me è un vantaggio, specie se sai accettare sia consigli che rimproveri. Lui è molto equilibrato con me”.