Sottil: “Finalmente sono a Cagliari. Mai avuto dubbi sulla destinazione, qui la piazza è fantastica”

Appena sbarcato a Cagliari l’ormai ex attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato ai media presenti. Queste le sue parole: “Finalmente sono qui, non vedo l’ora di conoscere mister e compagni. Luca Pellegrini, con il quale gioco nella Nazionale U21, mi ha detto che quella di Cagliari è una piazza importante, anche se la conoscevo già. Non ho mai avuto dubbi sulla mia scelta. Accoglienza fantastica”.

