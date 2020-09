Sottil ha scelto Cagliari: ” Qui per crescere. Di Francesco fondamentale per la mia scelta”

Il giovane attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, girato in prestito al Cagliari, si presenta ai suoi nuovi tifosi dalla sala stampa della Sardegna Arena. Prime parole per il nuovo rinforzo dell’attacco di Di Francesco. Per Sottil è iniziata una nuova avventura in Sardegna e oggi si è presentato ufficialmente a stampa e sostenitori rossoblù. Questa la sua conferenza stampa, riportata da CalcioCasteddu.it.

CRESCERE. “Deve essere una stagione di grande crescita, dobbiamo puntare a posizioni di classifica più alte. Mister Di Francesco è un tecnico adatto ai giovani e possiamo crescere con lui. Ho giocato come esterno offensivo, ma non ho preferenza a destra o a sinistra, sono a disposizione”

FIGLIO D’ARTE. “La mia famiglia è venuta qui un paio di giorni, loro quest’anno verranno a Cagliari con me. Mio padre è stato ed è ancora importante nel mio percorso calcistico, non è mai entrato nelle mie scelte, i suoi consigli sono preziosi”.

MISTER. “La storia di Di Francesco parla da sola, è lui che è stato fondamentale nella mia scelta di venire a Cagliari. Può toccare le corde giuste per la mia crescita e sa rapportarsi con i giovani. Non abbiamo avuto tanto tempo di distacco tra una stagione e l’altra, ma sto bene e mi sento bene per iniziare”.

IL GIOCATORE. “Fare gol è sempre bello. L’accelerazione e il dribbling sono i miei punti di forza. Quello che è stato con la Fiorentina è passato, mi ha preso a 16 anni con gli allievi e mi ha portato fino alla prima squadra. L’intervista che ho rilasciato al Corriere? Le parole riportate non erano vere, esprimevo la mia volontà di venire a Cagliari. Mi dispiace che queste parole siano arrivate ai tifosi. Sono un giocatore del Cagliari e darò il 100% per questa maglia”.

LA SCELTA. “Cagliari ha una piazza importante. A livello di tifoseria è tra le prime 10 in Italia. Ho parlato con Luca Pellegrini e mi ha parlato bene della città e del club, ma avevo già deciso di testa mia”.