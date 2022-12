Sottil: “Ho passato mesi difficili, ma finalmente sto meglio. I tifosi della Fiorentina sono fantastici”

Il calciatore della Fiorentina Riccardo Sottil ha parlato al canale ufficiale della società. Ecco le sue parole: “Finalmente sto meglio, ho passato mesi difficili ma avverto miglioramenti. Ormai mi sono operato da circa venti giorni, si cominciano a vedere dei risultati. Il campo mi manca tantissimo, è come se mi fossi privato di un pezzo di me“.

Sui tifosi della Fiorentina: “Sono cresciuto qui fin dal settore giovanile, posso dire che il massimo, per me, è sempre stato esordire al Franchi davanti ai tifosi. L’ho realizzato e questo è un motivo d’orgoglio in più. I tifosi sono fantastici, lo stadio è sempre gremito e non hanno mai fatto mancare il loro supporto“.