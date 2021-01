Sottil, il Cagliari ci prova, ma il no della Fiorentina è categorico

Nella giornata di Fiorentina-Cagliari uno dei protagonisti più attesi della sfida è sicuramente Riccardo Sottil. Dopo una buona prima parte di stagione in Sardegna, il Cagliari riprova l’assalto per il talento della Nazionale U21 . Come scrive La Nazione, il giocatore di proprietà della Fiorentina resterà nel capoluogo sardo in prestito fino a giugno, per poi far ritorno alla Fiorentina. Il Cagliari ha l’obiettivo di riscattare il giocatore, ma anche stavolta ha ricevuto una risposta negativa da parte della Fiorentina. Il no di Pradè è rafforzato dal fatto che il club di Commisso potrà esercitare una clausola di contro riscatto, che concretamente significa che la Fiorentina ha l’ultima voce in capitolo sulla questione Sottil.

