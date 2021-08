Sottil, il momento è adesso. La fiducia della Fiorentina ed una grande occasione

Riccardo Sottil è nel pieno del proprio percorso di maturazione calcistica. Classe ’99, alla terza stagione in Serie A, l’ala della Fiorentina ha una grande occasione per dimostrare di potersi imporre a certi livelli. Dopo un’annata inizia bene e finita male a Cagliari, Sottil è stato controriscattato per circa 2,5 milioni di euro dalla dirigenza viola. 4 reti, 2 assist, 14 partite da titolare. Questo lo score con la maglia rossoblu dei sardi per il torinese, prima del fastidioso infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo per mesi.

La società gigliata crede molto nel calciatore, e dopo avergli rinnovato il contratto fino al 2024 ha anche deciso di riportarlo a Firenze. Adesso Sottil è chiamato a rispondere sul campo, con prestazioni in crescendo. Vlahovic e Gonzalez compongono i due terzi di un tridente che è ancora in cerca di un terzo titolare stabile, e per il figlio d’arte viola la chance è d’oro. Le qualità tecniche e fisiche non mancano all’attaccante piemontese, che ora dovrà però effettuare quello step necessario per meritare un posto nella Fiorentina e ripagare la fiducia dimostratagli dalla società viola. Caro Riccardo, se non ora, quando?.