Sottil, il rientro in gruppo è lontano. L’ala viola rischia di rivedersi nel 2023

Oggi si è svolto il penultimo allenamento per la Fiorentina , scesa in campo al Franchi questa mattina. Non buone le notizie in particolare su Riccardo Sottil.

L’esterno classe ’99 lavora ancora parte e non è utopia rivederlo in campo nel 2023. Non è previsto il ritorno in gruppo del torinese. Sarebbe una tegola non da poco per la Fiorentina ed Italiano, che perderebbe uno dei calciatori migliori di inizio stagione.