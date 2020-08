Sottil, il Sassuolo si fa sotto! La Fiorentina potrebbe inserire l’esterno in una trattativa per Berardi

lavora sul mercato per rinforzare, come sempre con grande riserbo, la formazione di mister Roberto De Zerbi. Potrebbe arrivare a Sassuolo anche Riccardo Sottil, esterno offensivo classe ’99 finito nel mirino della dirigenza neroverde già nel corso dell’ultima sessione di calciomercato invernale. Quello di Sottil è un nome da non depennare dalla lista anche se resta un affare complicato. La Fiorentina secondo quanto riporta Sassuolonews.net, non vorrebbe privarsene a cuor leggero e potrebbe anche provare a inserire Sottil nei discorsi per Domenico Berardi in viola. Inoltre, lo stesso Sottil a gennaio aveva fatto capire di voler restare a Firenze. Vedremo cosa accadrà. Dopo Falco, Pereyra, Edera, un’altra idea per l’attacco: Sottil.

