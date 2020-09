Sottil, la Fiorentina, il Cagliari e una precisazione doverosa

Nel corso della serata di ieri è stata riportata da altra fonte una notizia riguardante Riccardo Sottil e il suo trasferimento dalla Fiorentina al Cagliari. Su questo punto è necessaria però una precisazione ulteriore. Il giovane attaccante viola andrà a giocare in Sardegna con la formula del prestito con diritto di riscatto da parte dei rossoblu. Però la società gigliata si è garantita la possibilità del controriscatto anche perché crede nelle sue potenzialità e quindi non vuol perdere il controllo su di lui. Questo giusto per amor della verità.

