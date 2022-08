Sottil: “La Fiorentina resta una grande squadra ma abbiamo meritato. Riccardo? Si preparerà per la prossima…”

Il commento anche del tecnico dell’Udinese, Andrea Sottil a Dazn dopo la vittoria sulla Fiorentina del figlio Riccardo:

“Mi sono piaciute tante cose, la fame di andare a cacciare la palla alta, di stare corti e sempre pronti a ripartire. Volevamo dare continuità, la Fiorentina era e rimane una grande squadra, l’Udinese ha meritato, potevamo fare altri gol, abbiamo concesso solo un’occasione su calcio piazzato. Silvestri ha fatto un miracolo in quella situazione. Sono veramente contento per i ragazzi. Io e Riccardo? Anche lui mi ha detto che abbiamo fatto una grande partita, si preparerà per la prossima”.