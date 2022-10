Sottil lavora benissimo e migliora. Quasi impossibile vederlo contro l’Inter, ma…

Arrivano novità dal Centro Sportivo Davide Astori, riportate da Radio Bruno Toscana. Dopo il giorno di riposo concesso da Italiano, la squadra è tornata ad allenarsi regolarmente. Due i casi particolari: il problema di Jovic, come già annunciato (LEGGI QUI), e i miglioramenti di Riccardo Sottil.

L’attaccante numero 33 della Fiorentina sta lavorando benissimo e punta a rientrare gradualmente in gruppo con i compagni. Per quanto riguarda l’impegno contro l’Inter, le speranze sono pressoché zero o comunque minime: molto più probabile, invece, rivedere il nome del classe ’99 nella lista dei convocati per la trasferta a La Spezia, in programma il 30 novembre.