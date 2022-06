Sottil padre raggiunge il figlio in Serie A. C’è il via libera dell’Ascoli, domani l’ufficialità con l’Udinese

L’Udinese ha il suo nuovo allenatore; non è ancora formalizzato, ma lo sarà a brevissimo. Andrea Sottil, allenatore dell’Ascoli pronto a cambiare piazza, raggiunge quindi il figlio Riccardo, giocatore della Fiorentina. In questo fine settimana, il club marchigiano ha dato il via libera all’allenatore, che può dunque dirigersi in direzione Udine.

Come riportato nei giorni scorsi dal Messaggero Veneto, il contratto per lui è un annuale da 300mila € + bonus con opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione insieme, a favore del club friulano e da esercitare entro fine febbraio. Adesso, l’ufficialità è attesa nell’arco della giornata di domani.