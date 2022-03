Sottil: “Per i giovani giocatori viola sarà un grande stimolo allenarsi insieme a noi al Viola Park, non vediamo l’ora di vederlo finito”

All’appuntamento sui social viola con Viola Star ha parlato l’attaccante della Fiorentina Riccardo Sottil. Queste le sue parole: “Avere un centro sportivo dove ci saranno tutte le squadre viola è bellissimo, non vediamo l’ora di vederlo finito. Io sono arrivato dal Torino a 16 anni qui a Firenze. Il mio arrivo qui mi ha fatto crescere tantissimo. Ho lasciato tutto là ed è stata una svolta per la mia vita. Vedere il padiglione dove si alleneranno i giovani viola un giorno è molto bello, perché quando ero negli Allievi io ci allenavamo a Fiesole. Non vedevamo nessun giocatore della Prima Squadra. Penso che per loro, essere nella stessa struttura con noi potrà essere un grande stimolo”.

E ancora: “Credo che la cosa importante da portarsi dietro negli anni è la spensieratezza che hai fin da bambino mentre hai il pallone tra i piedi. Mister Cioffi è stato fondamentale per il mio arrivo a Firenze, mi ha voluto fortemente. Mi ha sempre trattato con una dolcezza che sembrava fosse una figura quasi paterna.”.