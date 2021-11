“Sottil può fare molto di più e diventare un grande giocatore. Zaniolo ha sofferto dopo la porta in faccia ricevuta dalla Fiorentina”

Matteo Cioffi, ex allenatore delle giovanili della Fiorentina, ha parlato a TMW Radio: “Uno dei giocatori che può crescere ancora tanto è Riccardo Sottil. Per le qualità che ha può far molto di più, e di possibilità ne sta avendo tante. Può crescere e diventare un giocatore importante”.

E poi ha parlato di Zaniolo: “Se non avesse avuto questa porta in faccia dalla Fiorentina, e fu un momento difficile da affrontare per lui, non avrebbe trovato grandi difficoltà di crescita. Difficoltà che però, alla fine, è riuscito a superare dando una svolta alla sua carriera. È un ragazzo di vent’anni, con tutte le problematiche di un ragazzo di vent’anni. I due infortuni lo hanno fatto crescere come uomo, il dolore porta a un’inevitabile crescita. Ora è un professionista migliore”.