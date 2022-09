Sottil rimane in forse: tutto nasce da un problema prima di Udine. La situazione

La presenza di Riccardo Sottil contro la Juventus non è ancora certa. L’esterno della Fiorentina deve risolvere un piccolo problema fisico, che risale al giorno prima di Udinese-Fiorentina, come riporta Radio Bruno Toscana. Nella rifinitura di martedì, il classe ’99 è stato fermato per un problema alla schiena.

Questo spiega anche il perché della presenza del dottor Pengue, che ieri era insieme a Sottil fuori dal Centro Sportivo. Non si conoscono molto dettagliatamente le condizioni del calciatore, anche perché Italiano non ha risposto a una domanda su di lui in conferenza stampa. Non è una situazione grave, ma rimane un punto interrogativo per domani.