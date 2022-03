“Sottil sbaglia sempre l’ultima scelta, Gonzalez e Ikonè hanno alti e bassi. Ci vorrebbe un esterno che…”

L’opinionista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno degli esterni della Fiorentina punzecchiati per la scarsa vena realizzativa. Ecco cosa ha detto:

“Ikonè e Gonzalez sono due buoni esterni, anche se tra alti e bassi. Sottil sbaglia sempre l’ultima scelta, qualche gol in più potrebbe farlo. La Fiorentina dovrebbe cercare dal mercato un esterno che le possa garantire qualche gol in più”.

Sulla prossime partite della squadra di Italiano ha inoltre aggiunto: “L’Inter nella peggiore delle partite (contro il Torino ndr) ha creato almeno cinque palle gol. Nelle prossime gare i viola avranno tante sfide con le prime della classifica. All’ultima giornata sarebbe meglio incontrare una Juventus che non avesse bisogno di niente. Inter, Napoli e Milan saranno tre trasferte molto complicate, così come sarà importante quella con la Roma in casa”.