Sottil senior sbanca Ferrara e conquista punti vitali in chiave salvezza. Ottima prova del viola Ranieri, male Tomovic

Da quando è arrivato sulla panchina dell’Ascoli, Andrea Sottil ha totalizzato una media punti superiore all’1,4. Il tecnico piemontese, ex difensore della Fiorentina e padre di Riccardo, attaccante viola in prestito al Cagliari, vince 2-1 in casa della Spal e si prende tre punti di platino in chiave salvezza. L’Ascoli vince grazie alle reti di Sabiri e Bajic, che ribaltano il vantaggio dei ferraresi firmato Valoti. L’Ascoli sale a quota 37, avvicinandosi alle dirette concorrenti e staccando sempre di più le posizioni della retrocessione diretta. Per la Spal, ottima la prova del difensore della Fiorentina Luca Ranieri. Il classe ’99 ha agito prima da terzino sinistro nella difesa a quattro, quindi da centrale di sinistra nel 3-5-2. Decisamente meno positiva la prestazione dell’esperto ex difensore gigliato Tomovic; il serbo ha commesso tante sbavature e si è perso Bajic in occasione del 2-1 ospite.