Sottil si rimette in gioco. E intanto c’è chi dice: “E’ uno dei più forti a saltare l’uomo”

15 presenze, 562 minuti giocati tra campionato e Coppa Italia. Riccardo Sottil non è stato di certo tra i calciatori della Fiorentina maggiormente impiegati in questa stagione, benché ad inizio anno avevamo capito che c’era molta fiducia nelle sue doti. Alla ripresa del campionato (sempre se ci sarà), sarà proprio Sottil uno dei giocatori maggiormente motivati e che proverà a mettere in difficoltà Iachini per le sue scelte.

Eppure sono in molti a vedere in lui non solo un grande futuro, ma anche un grande presente. Basti pensare a quello che ha detto in una recente intervista, l’ex viola Francesco Flachi, il quale ha dichiarato: “Si fa fatica a trovare uno come lui che possa giocare alla grande in quella posizione. Sottil è uno dei più forti nel saltare l’uomo e questa è una dote incredibile. Mi domando perché giochi così poco, anche se sicuramente è il modulo della Fiorentina a creargli qualche problema per ottenere una maglia da titolare”.