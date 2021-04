Sottil, tra una salvezza ancora in ballo e un controriscatto dei viola sempre più probabile

Tra i vari giocatori della Fiorentina in prestito ce ne è uno che sta scaldando i motori per tornare il prima possibile in campo e contribuire alla corsa salvezza con una diretta concorrente dei viola. Si tratta dell’esterno d’attacco Riccardo Sottil, attualmente in forza al Cagliari, ma ancora ai box per infortunio da almeno un paio di mesi.Il destino vuole che l’obiettivo stagionale di entrambe squadre sia lo stesso. Tra i due club resta in ballo anche il futuro del giocatore.

Il suo ritorno alla Fiorentina la prossima stagione è una questione che resta aperta. Ma secondo alcune fonti vicine ai rossoblù sembra essere molto probabile. Sottil, dal canto suo, è cresciuto ulteriormente a livello offensivo sotto la guida di Eusebio Di Francesco, che l’ha voluto con sé in terra sarda. Potrà ancora perfezionarsi, appena tornerà disponibile, con i consigli dell’attuale allenatore ed ex tecnico della Primavera Viola Leonardo Semplici.

L’estro e il dribbling del classe ’99 tornerebbero comodo alla Fiorentina per la prossima stagione. Ha un grande potenziale in fase d’attacco che va tenuto di conto in vista di una possibile riprogrammazione. A causa dell’infortunio Sottil ha dovuto anche saltare la prima fase dell’Europeo Under 21. Non vorrà quindi sicuramente perdere il treno per le prossime partite della Nazionale. Poi la palla per il ritorno in viola passerà direttamente alla dirigenza che, come accennato in precedenza, sembra essere intenzionata ad esercitare il diritto di controriscatto a 12,5 milioni. La missione di valorizzare e far crescere il giocatore è quasi completata.

Nelle ultime gare da disputare Sottil cercherà, a suon di giocate, di convincere definitivamente i viola a fare la loro mossa. Allo stesso tempo proverà a portare il Cagliari al sicuro in quella paradossale lotta diretta per la salvezza in cui la Fiorentina deve in ogni caso tirarsi definitivamente fuori con le sue forze il prima possibile.