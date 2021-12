Sottil: “Vogliamo arrivare in fondo in Coppa Italia. Sei punti con Sassuolo e Verona, è nelle nostre corde fare il pieno prima della sosta”

L’attaccante della Fiorentina, Riccardo Sottil, ha realizzato la seconda rete nella vittoria dei viola contro il Benevento: “Vogliamo arrivare in fondo in Coppa Italia – ha detto al sito ufficiale – Stasera serviva una vittoria, magari negli ultimi minuti è stata anche un po’ sofferta, ma il risultato l’abbiamo portato a casa e questo era l’importante”.

Sottil si sente in fiducia: “Quando gioco sono spensierato e provo le mie giocate, quelle che faccio anche in allenamento. Segnare è importante per un attaccante, perché porta autostima. Questa è la strada giusta, non molliamo”.

Sui prossimi impegni: “Vogliamo chiudere in bellezza con Sassuolo e Verona, con sei punti, anche se sarà difficile credo che ce la possiamo fare e che sia nelle nostre corde. Poi ci sarà la sosta”.