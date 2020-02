Spada: “Agudelo non è ancora pronto per la Fiorentina: la sua valutazione è stata gonfiata dal Genoa”

L’agente Fifa Federico Spada è intervenuto a Radio Bruno per commentare il calciomercato della Fiorentina con particolare attenzione al centrocampista colombiano classe ’97 Kevin Agudelo. Queste le sue parole: “Kevin nasce principalmente come trequartista per poi diventare mezzala, la scelta è stata determinata dal bisogno di doversi adattare al calcio europeo. In precedenza con Andreazzoli ha avuto poco spazio per mettersi in mostra, mentre in seguito con Thiago Motta ha avuto un maggiore minutaglie. Con l’arrivo di Nicola sulla panchina dei grifoni è stato rimesso in panchina: il neo allenatore rossoblu predilige la difesa e ha preferito optare per altre opzioni in mezzo al campo. Il ragazzo era anche stato convocato dalla nazionale Under 23, ma poi per non si sa quale motivo il Genoa non l ha fatto partire. Che ruolo piotràavere in viola? Secondo me non è ancora pronto per fare il titolare nella Fiorentina, al momento può essere considerato la riserva di Castrovilli. Deve crescere ancora molto prima di potersi giocare le sue carte al top nel calcio italiano: probabilmente sarebbe già pronto per campionati come quello spagnolo e quello francese dove ci sono più spazi, ma in italia alle mezzali vengono richieste un sacco di cose. Il Genoa lo ha pagato 3 milioni, la valutazione fatta oggi mi sembra alquanto gonfiata. Deve ancora cresce un po’ per diventare un giocatore importante”.