Spada avverte su Carrascal: “E’ un anarchico e non lavora per la squadra, in Italia può fare fatica. Vista la valutazione non se sia conveniente”

Per la Fiorentina che verrà si è parlato anche di Jorge Carrascal, fantasista funambolico classe ’98, oggi al River Plate. A Tmw ne ha parlato l’intermediario Federico Spada, che ha voluto mettere in guardia da un eccessivo entusiasmo intorno al colombiano: “Il meglio può darlo da trequartista in un 4-2-3-1. Con la Nazionale ha giocato falso nueve o esterno del tridente. E’ anarchico, non lavora per la squadra, ha tantissima qualità ma è difficile trovargli una collocazione tattica in Europa diversa dal trequartista. Ti dà poche garanzie in fase di non possesso: nel calcio italiano rischia di far fatica, è più da calcio spagnolo. Lì, però, all’Atletico Siviglia non ha convinto Monchi a comprarlo e confermarlo. Non è titolare fisso del River Plate. Anche in base alla valutazione fatta, è da capire se sia o meno conveniente. Poi è chiaro che se vuoi prenderlo e darlo a un club per valorizzarlo e inquadrarlo tatticamente, ci sta. Ha bisogno di qualcuno che sappia aspettarlo e che creda in lui”.