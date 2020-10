Spadafora attacca ancora la Juventus! “Certi campioni si sentono al di sopra di tutto. Ad Agnelli dico di guardare all’interno della sua società…”

Vincenzo Spadafora, ministro per le politiche giovanili e lo sport, ai microfoni di ‘L’Aria che tira’, su La7, torna sulla polemica a distanza col fuoriclasse portoghese della Juventus alle prese con la positività, asintomatica, al Coronavirus: “Questi grandi campioni si sentono al di sopra di tutto. Quando è andato in nazionale ha violato protocollo, tant’è che è stato aperto un fascicolo alla Procura della Repubblica di Torino, dopo la segnalazione della Asl, che porterà anche all’apertura di un fascicolo sportivo. I campioni devono essere di esempio. Si è arrabbiato anche il presidente Agnelli? Direi ai presidenti di guardare all’interno delle loro società per salvaguardare l’industria calcio”.

