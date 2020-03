Spadafora: “Martedì la Lega deciderà se sospendere il campionato”

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha commentato così la scelta di non fermare la Serie A ai microfoni del programma televisivo Quelli che il calcio: “Non condivido la scelta della Lega Serie A di giocare. L’emergenza sanitaria non finirà tra qualche giorno, ma solo con responsabilità di ciascuno. Potrebbero esserci conseguenze sul campionato ma il calcio poi riprenderà come e meglio di prima quando sarà finito tutto. Esiste la possibilità di sospendere il campionato. Martedì arriverà la decisione ufficiale della Lega. Bisogna rispettare le regole, perché nessuno vuole un caso di contagio anche in Serie A per poi dover prendere provvedimenti. Il mio è un appello anche ai calciatori: parliamo di un tema molto delicato, il mondo del calcio non può andare avanti rischiando il contagio”.