Spalletti batte Pioli e il Napoli agguanta il Milan al secondo posto. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 18esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo tra Milan e Napoli. A San Siro, i partenopei hanno vinto la partita 1-0. Decisivo il gol in apertura di Elmas, bravo a battere Maignan di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Zielinski. Brivido nei minuti finali, quando Kess∫ie segna il gol del pareggio annullato poi dal Var per una posizione di fuorigioco di Giroud. In classifica la banda di Spalletti si porta a trentanove punti, agganciando proprio il Milan.

La nuova classifica di Serie A: Inter 43, Napoli, Milan 39, Atalanta 37, Roma, Fiorentina e Juventus 31, Lazio 28, Empoli 27, Torino 25, Sassuolo e Bologna 24, Verona 23, Udinese 20, Sampdoria 19, Venezia 17, Spezia 13, Genoa e Cagliari 10, Salernitana 8.