Spalletti: “Ci sono otto squadre di ottimo livello in Serie A, anche la Fiorentina è dentro”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Genoa, citando anche la Fiorentina in un discorso: “Oggi è stato bello vincere, era giusto rendere onore alla festa di Insigne. Lui è sempre stato un grande professionista e professionale, era il primo ad arrivare al campo. Competitività? Quest’anno è stata tosta, ci sono squadre con rose fortissime anche se non in lotta per la Champions League; potevano essere al nostro posto, invece sono lontane. Potenzialmente sono otto, anche la Fiorentina è dentro. Dispiace non essersi ritagliati uno spazio fino alla fine per lo Scudetto“.