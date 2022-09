Alla vigilia della partita contro il Torino, Luciano Spalletti ha parlato anche della Fiorentina che qualche settimana fa ha fermato al Franchi il suo Napoli: “E’ ancora presto per fare valutazioni, ci sono tante squadre attrezzate. Quelle che oggi hanno qualche punto in meno ma all’inizio erano date per favorite si riprenderanno, poi ci sono quelle che possono inserirsi e disturbare gli equilibri come ad esempio la Fiorentina“.