Spalletti: “I ragazzi che amano il calcio come Astori rimangono nel cuore. Gli mandiamo un bacio”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti ricorda Davide Astori. A poche ore dall’inizio di Fiorentina-Napoli, DAZN pubblica un estratto di una recente intervista all’allenatore toscano, che tira fuori le scarpe da calcio di Astori e ne parla, emozionato.

Ecco le sue parole: “I ragazzi che amano il calcio come lo amava lui, nella qualità, nella lealtà e nella professionalità, rimangono nel cuore. Gli mandiamo un bacio, è un bellissimo ricordo. Queste scarpe non ho dovuto neanche cercarle”. Insomma, una bellissima occasione per rendere omaggio a quella che è stata una persona esemplare del mondo del calcio, oltre che un simbolo per Firenze.