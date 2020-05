Spalletti prova a trovare l’accordo con l’Inter, ma i tempi con la Fiorentina forse non sono ancora maturi. Il tecnico toscano ha un altro sogno…

“Ho voglia di tornare in panchina”. Luciano Spalletti è pronto a tornare in pista e a vestire di nuovo i panni dell’allenatore. Molti tifosi della Fiorentina vedrebbero benissimo il suo approdo nel capoluogo toscano, ma i tempi, probabilmente non sono ancora maturi per questa opportunità.

Nel frattempo, il tecnico di Certaldo è disposto a trovare un accordo con l’Inter per liberarsi dal vincolo contrattuale (ha ancora un altro anno con il club nerazzurro) per poter accasarsi altrove.

Il sogno di Spalletti, scrive La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di vivere un’esperienza in Premier. Ora che è in grado di dialogare in un inglese corretto si sente pronto per misurarsi nel campionato attualmente più importante del mondo.