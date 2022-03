Spalluto: “È la mia miglior stagione. Spero di tornare alla Fiorentina, nel gioco di Italiano mi vedo bene”

Samuele Spalluto, attaccante di proprietà della Fiorentina in prestito al Gubbio, ha parlato a Radio Bruno: “È la mia miglior stagione da quando gioco a calcio; era la mia prima volta tra i grandi, poi. Sono soddisfatto, si può comunque migliorare sempre. Giocavo poco all’inizio, poi il mister mi ha chiamato in causa piano piano e mi sono fatto trovare pronto. Ho sentito la fiducia, spero che sia stata ripagata, non tanto per i gol quanto per l’aiuto alla squadra. Il soprannome Pipa? Me lo davano i miei compagni alla Fiorentina, ma è rimasto a Firenze. Qui mi chiamano Spalluto”.

Sulla situazione dei giovani: “Certo, sui ragazzi giovani bisogna puntare. Io penso solo a giocare e a fare bene, poi quello che viene, viene. Dare un’occasione ai giovani italiani, comunque, è doveroso. Erede di Vlahovic dal settore giovanile? Non sento assolutamente peso. Dusan è un ottimo giocatore e lo ha dimostrato, però io penso a me stesso e a fare bene”.

E sulla Fiorentina: “Certo che ci penso, io sono un giocatore della Fiorentina. Sono in prestito e faccio bene, ma spero di essere richiamato. Il mio obiettivo è tornare a vestire la maglia viola. Mi aspettavo che la prima squadra tornasse a buoni livelli, perché mister Italiano aveva fatto molto bene con le altre squadre con cui ha lavorato. Ha dato il suo gioco alla squadra e ha fatto bene anche qui. Come mi ci vedo nel suo gioco? Bene, gioca tanto per la punta. Spero di provare”.