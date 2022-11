Non è iniziata bene la stagione per Samuele Spalluto, attaccante della Fiorentina in prestito alla Ternana. Fino a ora ha giocati appena 6 minuti giocati in questa stagione in gare ufficiali. Come riporta La Nazione, per lui, 11 reti lo scorso anno a Gubbio, si aprono le porte del ritorno alla Fiorentina.

Sarebbero tre le formazioni che lo hanno messo nel mirino: il Cittadella in serie B, la Reggiana che milita in serie C e un terzo club del quale non viene citato il nome.