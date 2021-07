Spalluto: “Porterò sempre nel mio cuore tutte le persone che ho conosciuto a Firenze. Ci vediamo presto!”

Nuova avventura al Gubbio, in Serie C, per l’attaccante che è stato il titolare della squadra Primavera della Fiorentina nell’ultima stagione, Samuele Spalluto.

In vista di questo cambio di maglia, il giocatore ci ha tenuto a salutare l’ambiente viola: “Ringrazio con tutto il cuore le persone che ho conosciuto a Firenze, quelle che mi hanno aiutato a crescere e a diventare ciò che sono oggi, sia come uomo che come calciatore. Passando da ogni componente della società, ad ogni mister, ai loro staff, alle persone conosciute fuori dall’ambito calcistico, fino ad arrivare ai tifosi”.

E in conclusione ha aggiunto: “Vi porterò sempre nel cuore e vi mando un grosso in bocca al lupo per il prosieguo. Ci vediamo presto!”.