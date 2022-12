Spalluto ci riprova dalla Serie C? La Ternana potrebbe lasciarlo partire già a gennaio: ecco una possibile destinazione

Dopo una buona stagione in prestito al Gubbio, Samuele Spalluto, centravanti classe 2001 di proprietà della Fiorentina, era “salito” di categoria, passando in Serie B appena pochi mesi fa. Alla Ternana, però, ha trovato pochissimo spazio, non riuscendo a convincere prima Lucarelli e ora Andreazzoli.

Come riportato da Il Centro, il Pescara ci starebbe allora pensando, dato che cerca rinforzi in attacco. L’attaccante di proprietà della Fiorentina resta in pole position, ma sul taccuino del ds abruzzese ci sono anche due nomi più altisonanti: Gabrielloni del Como e Falco della Stella Rossa. Da capire, quindi, se Spalluto sceglierà di ripartire dalla Serie C oppure provare a giocarsi le sue carte da qui a giugno a Terni.