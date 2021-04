Spezia e Benevento perdono e restano vicine alla Fiorentina, l’Atalanta beffa la Juventus e la mette a rischio Champions. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Tre partite ma tanti gol nel pomeriggio di Serie A, con alcune squadre in lotta per la salvezza impegnate: lo Spezia ha perso 4-1 a Bologna, con i rossoblu che a questo punto sono praticamente salvi. Destino simile per il Benevento che ha ceduto alla Lazio all’Olimpico, in un pirotecnico 5-3. In zona Champions invece vittoria beffarda dell’Atalanta all’85’ contro la Juve, che a questo punto rischia anche il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League.

Atalanta-Juventus 1-0

Bologna-Spezia 4-1

Lazio-Benevento 5-3

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 74, Milan 66, Atalanta 64, Juventus 62, Napoli 59, Lazio* 58, Roma 54, Sassuolo 46, Verona 41, Sampdoria 39, Bologna 37, Udinese 36, Genoa, Spezia 32, Fiorentina, Benevento 30, Torino 27*, Cagliari 25, Parma 20, Crotone 15. (* una partita da recuperare)