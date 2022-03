Sprint finale per l’Europa: il calendario della Fiorentina a confronto con quello delle dirette avversarie

È arrivata l’ultima sosta per le nazionali, poi sarà sprint finale della Serie A, fino alla fine, tutto d’un fiato. Niente è ancora scritto, ancora 8 giornate intere da giocare, 24 punti a disposizione per squadra per concludere al meglio questa stagione. C’è anche chi, come la Fiorentina, aspetta di giocare una partita lasciata in sospeso, con dunque altri tre punti in palio da tenere in considerazione.

Concentrandoci sulla squadra di Italiano, oltre all’impegno nella finale di ritorno in Coppa Italia, il cammino in campionato in queste giornate conclusive sarà importantissimo e potrebbe decretare il ritorno, dopo tanti anni, della squadra viola nelle competizioni europee. Guardando la classifica la lotta rimane ancora apertissima, con cinque squadre in otto punti che sgomitano per i posti in Europa League e Conference League.

Per questo motivo abbiamo deciso di mettere a confronto i calendari di queste cinque squadre dalla prossima giornata alla fine del campionato, cercando di analizzare chi, almeno sulla carta, possa avere un vantaggio dal livello delle avversarie che si troverà di fronte.

ATALANTA (5° posto con una partita in meno): i bergamaschi sono ancora in corsa in Europa League e ultimamente hanno lasciato qualche punto per strada che li ha allontanati dalla lotta per la Champions League. Rimane comunque a portata la zona della top 4, visti anche gli scontri diretti che i nerazzurri affronteranno contro Napoli e Milan, aspettando di recuperare la gara contro il Torino.

ROMA (6° posto): galvanizzati dal derby vinto i giallorossi sembrano essersi ripresi in un campionato tra alti e bassi. Da tenere d’occhio le partite contro Napoli e Inter, oltre allo scontro diretto con la Fiorentina che potrebbe essere decisivo.

LAZIO (7° posto): una Lazio deludente cerca riscatto nel finale di stagione provando a centrare il posto in Europa. Sul cammino dei biancocelesti ci saranno però le gare contro Milan e Juventus, per poi avere un calendario tutto sommato agevole.

FIORENTINA (8° posto con una partita in meno): la corsa della Fiorentina all’Europa passerà da ogni singolo match da giocare. I passi falsi permessi adesso sono pochi. Sorvegliato speciale lo scontro diretto (speriamo sia tale) contro la Roma. Ci sono anche Napoli e Milan da qui alla fine, senza scordare l’ultima giornata di fuoco contro la Juventus. Tante fiches da buttare sul recupero contro l’Udinese. Calendario ostico.

SASSUOLO (9° posto): il calendario non dà una mano ai neroverdi, che sono attardati rispetto alle altre squadre davanti. La formazione di Dionisi però può ancora stupire, anche contro Lazio, Atalanta, Juve, Napoli e Milan, tutti scontri da matita rossa da qui alla fine della stagione.

Ricordiamo che le prime quattro classificate in Serie A si qualificheranno alla Champions League 2022-23, la quinta all’Europa League 2022-23 e la sesta alla Conference League 2022-23. Se la vincente della Coppa Italia si sarà già qualificata alla Champions attraverso il piazzamento in campionato, allora in Conference League ci andrà la settima qualificata in Serie A, con la sesta in EL.