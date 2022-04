Sprint sotto il curvino dei tifosi della Fiorentina: Bonaventura ci prova

Subito dopo la partita contro la Salernitana, il centrocampista della Fiorentina, Giacomo Bonaventura, si è trattenuto in campo per venti minuti in campo insieme al preparatore atletico viola.

Un allenamento serio, si legge nel racconto fatto da La Nazione, e gli sprint fatti dal giocatore, probabilmente confermano il fatto che sta per tornare a disposizione.

Bonaventura dopo il supplemento di lavoro fatto, è andato verso il curvino dei tifosi viola presenti all’Arechi, per lanciare la sua maglia e la casacca. Applausi ricevuti prima del ritorno verso lo spogliatoio.